Madre fue asesinada por su propio hijo mientras su esposo observaba en Tennessee; ambos la incineraron

Silvia Gabriela Vílchez Mora, de 55 años de edad, fue asesinada brutalmente con un bate de beisbol por su propio hijo mientras su esposo miraba. Fue reportada como desaparecida desde el pasado 28 de octubre, pero el crimen horrendo por fin salió a la luz tras una investigación exhaustiva de las autoridades, aquí los detalles.