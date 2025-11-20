Madre fue asesinada por su propio hijo mientras su esposo observaba en Tennessee; ambos la incineraron

Silvia Gabriela Vílchez Mora, de 55 años de edad, fue asesinada brutalmente con un bate de beisbol por su propio hijo mientras su esposo miraba. Fue reportada como desaparecida desde el pasado 28 de octubre, pero el crimen horrendo por fin salió a la luz tras una investigación exhaustiva de las autoridades, aquí los detalles.
El esposo de la víctima, David Gardiner, y su hijastro, Gabriel Vílchez, aseguraron a las autoridades que la mujer había realizado un viaje hacia su natal Costa Rica, sin embargo, las inconsistencias en sus versiones generaron sospechas.
El pasado 30 de octubre la policía regresó a la vivienda de la familia con una orden judicial. Cuando ingresaron al lugar se encontraron con una escena macabra.
Según el reporte de las autoridades, había rastros de sangre en la alfombra, paredes, un escritorio y una aspiradora industrial.
Horas después, las autoridades encontraron restos humanos calcinados en una área boscosa, detrás de la vivienda, evidenciando que los hechores pretendían ocultar el crimen.
El padrastro y el joven de 18 años fueron detenidos por la policía. Consecuentemente, Gabriel confesó haber golpeado a su madre con un bate de béisbol, mientras su padrastro observaba: "La golpee con un bate", afirmó. Asimismo, reveló que ambos movieron el cadáver de Silvia Gabriela Vílchez Mora.
Las autoridades investigan si Silvia fue desmembrada antes de ser quemada, para entender el proceso que realizaron para ocultar el crimen, ya que consideran que fue planificado.
Silvia deja una hija mayor en Costa Rica, quien se encuentra devastada por la pérdida y la incertidumbre de no haber podido estar junto a su madre en sus últimos momentos de vida.
El caso ha conmocionado a los habitantes de Tennessee, y también a los costarricenses, quienes lamentan la muerte de su compatriota en Estados Unidos.
Los allegados de la familia se encuentran el shock, debido a que no se imaginaban que un núcleo aparentemente unido terminara envuelto en un horrendo crimen.
Gabriel y David están acusados de homicidio criminal y abuso de un cadáver.
Ambos permanecen detenidos y esperan su audiencia programada para el 8 de diciembre, mientras la investigación continúa.