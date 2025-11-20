  1. Inicio
Madre fue asesinada por su propio hijo mientras su esposo observaba en Tennessee; ambos la incineraron

Silvia Vílchez, de 55 años de edad, desapareció en Tennessee; la verdad salió a la luz tras descubrirse un crimen horrendo en su vivienda familiar

  • 20 de noviembre de 2025 a las 08:48
1 de 12

Silvia Gabriela Vílchez Mora, de 55 años de edad, fue asesinada brutalmente con un bate de beisbol por su propio hijo mientras su esposo miraba. Fue reportada como desaparecida desde el pasado 28 de octubre, pero el crimen horrendo por fin salió a la luz tras una investigación exhaustiva de las autoridades, aquí los detalles.

 Foto: redes sociales
2 de 12

El esposo de la víctima, David Gardiner, y su hijastro, Gabriel Vílchez, aseguraron a las autoridades que la mujer había realizado un viaje hacia su natal Costa Rica, sin embargo, las inconsistencias en sus versiones generaron sospechas.

Foto: redes sociales
3 de 12

El pasado 30 de octubre la policía regresó a la vivienda de la familia con una orden judicial. Cuando ingresaron al lugar se encontraron con una escena macabra.

 Foto: redes sociales
4 de 12

Según el reporte de las autoridades, había rastros de sangre en la alfombra, paredes, un escritorio y una aspiradora industrial.

Foto: redes sociales
5 de 12

Horas después, las autoridades encontraron restos humanos calcinados en una área boscosa, detrás de la vivienda, evidenciando que los hechores pretendían ocultar el crimen.

Foto: redes sociales
6 de 12

El padrastro y el joven de 18 años fueron detenidos por la policía. Consecuentemente, Gabriel confesó haber golpeado a su madre con un bate de béisbol, mientras su padrastro observaba: "La golpee con un bate", afirmó. Asimismo, reveló que ambos movieron el cadáver de Silvia Gabriela Vílchez Mora.

Foto: redes sociales
7 de 12

Las autoridades investigan si Silvia fue desmembrada antes de ser quemada, para entender el proceso que realizaron para ocultar el crimen, ya que consideran que fue planificado.

Foto: redes sociales
8 de 12

Silvia deja una hija mayor en Costa Rica, quien se encuentra devastada por la pérdida y la incertidumbre de no haber podido estar junto a su madre en sus últimos momentos de vida.

Foto: redes sociales
9 de 12

El caso ha conmocionado a los habitantes de Tennessee, y también a los costarricenses, quienes lamentan la muerte de su compatriota en Estados Unidos.

Foto: redes sociales
10 de 12

Los allegados de la familia se encuentran el shock, debido a que no se imaginaban que un núcleo aparentemente unido terminara envuelto en un horrendo crimen.

Foto: redes sociales
11 de 12

Gabriel y David están acusados de homicidio criminal y abuso de un cadáver.

 Foto: redes sociales
12 de 12

Ambos permanecen detenidos y esperan su audiencia programada para el 8 de diciembre, mientras la investigación continúa.

 Foto: redes sociales
