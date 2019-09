Más de 30 desaparecidos tras hundimiento de un barco en California

OXNARD, ESTADOS UNIDOS.- El hundimiento de un barco de excursiones de buceo tras prenderse fuego en la costa de California dejó 34 desaparecidos, informó la Guardia Costera.



Un total de 39 personas se encontraban a bordo, pero cinco de ellos, miembros de la tripulación, pudieron abandonar el buque por su cuenta y ser rescatados por otra embarcación.



El barco "Concepción", de 22 metros de eslora, se hundió cuando los bomberos intentaban extinguir el fuego y ahora está a unos 20 metros de profundidad y a otros tantos de la costa de la isla de Santa Cruz, frente a Santa Bárbara, su puerto de origen.



Solo una parte de la proa sobresale en la superficie, según los guardacostas, que no han podido confirmar el número de muertos.

Los rescatistas ahora realizan búsquedas a lo largo de la costa de la isla, con la esperanza de encontrar sobrevivientes de la catástrofe, señaló en conferencia de prensa en Oxnard, California, la capitana de la Guardia Costera, Monica Rochester.



Cuando estalló el incendio, "la tripulación estaba despierta y presente en la cubierta, saltó por la borda", declaró Rochester, quien no precisó si intentaron rescatar a los pasajeros.



La llamada de emergencia recibida por el rescate vino del barco, que según detalló. Su propietario está colaborando actualmente con la Guardia Costera.

Sin información sobre sobrevivientes

Los equipos de rescate en helicópteros y lanchas guardacostas pasaron horas intentando sin éxito combatir el fuego desatado a las 03H15 locales (10H15 GMT) pero no lograron acceder al "Concepción" y del cual fueron notificados 15 minutos después, dijo a CNN el jefe de la Guardia Costera, Aaron Bemis.



Sin acceso al barco, los socorristas no pudieron realizar una evaluación precisa, pero dijeron el lunes que esperaban muchas víctimas.



Bemis indicó que "no tengo información sobre ningún sobreviviente en esta etapa".



"Los cinco miembros de la tripulación pudieron desembarcar porque estaban en la cabina principal", agregó. "Los 34 pasajeros estaban debajo de las cubiertas. El informe que obtuvimos fue que estaban atrapados por el fuego".

"El incendio fue tan intenso que incluso después de apagarlo, no pudimos abordarlo y, ya saben, buscar sobrevivientes".



Por su lado, Bill Nash, vocero del condado de Ventura, indicó que "es un bote grande, y sabemos que hay numerosas muertes. No tengo un número exacto".



Las operaciones de rescate fueron complicadas por una espesa niebla que se cernía sobre el área el lunes al amanecer.



Por el momento no hay hipótesis sobre la causa del incendio a bordo.



Según el sitio web del propietario del barco, el "Concepción" salió de Santa Bárbara el sábado al amanecer para una excursión de buceo en las islas vecinas, una zona extremadamente turística.



Debía regresar a su puerto de origen el lunes por la tarde, día festivo en Estados Unidos.



Presuntamente, el barco había anclado para pasar la noche, al norte de Santa Cruz, una isla que forma parte del Parque Nacional de las Islas del Canal.