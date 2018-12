Vladimir Putin asegura a Donald Trump que Rusia está "abierta al diálogo"

MOSCÚ, RUSIA.- El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en su saludo de fin de año a su homólogo estadounidense Donald Trump, que Rusia sigue "abierta al diálogo", luego de que durante el año no tuvo lugar la esperada mejoría de sus relaciones, indicó este domingo el Kremlin.



"Las relaciones ruso-estadounidenses siguen siendo un factor importante para garantizar la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", afirmó un comunicado del presidente ruso dirigido a varios líderes con motivo del Año Nuevo.



El presidente ruso "confirmó que Rusia está abierta al diálogo con Estados Unidos sobre la mayoría de los temas", añade el texto.



Pese a las declaraciones de buena voluntad y un encuentro en julio entre Putin y Trump en Helsinki, las relaciones bilaterales fueron tensas en 2018.



A fines de noviembre, un encuentro previsto entre ambos presidentes en Argentina fue anulado a última hora, en medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania en aguas de Crimea y la retirada anunciada por Estados Unidos de un tratado de prohibición de armas nucleares de alcance medio.



Putin también envió mensajes a otros jefes de Estado, especialmente a la británica Theresa May y al presidente turco Recep Erdogan, agregó el Kremlin.



En su mensaje a la primera ministra británica, Putin deseó a su pueblo "bienestar y prosperidad" en 2019.



En 2018, las relaciones entre ambos países se vieron afectadas por el caso Skripal, sobre un ex agente doble ruso que, según acusa Londres con pruebas, fue envenenado por agentes rusos de inteligencia militar, lo que desmiente Moscú.



En su mensaje al presidente turco Erdogan, Putin subrayó el "rumbo prometedor" de las relaciones bilaterales tras el lanzamiento del gasoducto ruso-turco Turkstream y el inicio de la construcción de una central nuclear de fabricación rusa en Turquía.