Donald Trump: Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo

BASE AÉREA AL-ASAD, IRAK.- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no puede ser el "policía" del mundo tras llegar a Irak este miércoles en una visita sorpresa a las tropas estadounidenses.



Trump aterrizó en la Base Aérea Al-Asad en Irak, junto con su esposa Melania, indicó un corresponsal de la AFP.



El mandatario, cuya visita estuvo rodeada de un gran secretismo, habló con los uniformados asi como con líderes militares, y defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria y reducir su número en Afganistán.



Las fuerzas estadounidenses "no pueden estar más tiempo. Ya han estado suficiente", indicó a sus generales.



"Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo", dijo. "Es injusto cuando solo nosotros asumimos la carga" y "no queremos que otros países se aprovechen de nosotros, de nuestros increíbles militares, para protegerlos. No pagan por ello y tendrán que hacerlo", aseveró en la primera visita que realiza a tropas desplegadas en una zona de guerra desde que llegó al gobierno hace dos años.



"Estamos esparcidos por todo el mundo. Estamos en países de los que la mayoría de la gente ni siquiera ha escuchado hablar. Francamente, es ridículo", agregó.



Los viajes presidenciales para aumentar la moral de las tropas son una tradición en Estados Unidos desde los años posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y Trump recibió críticas considerables por su negativa hasta ahora a visitar una zona de guerra.