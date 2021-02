Cantante hondureño Rude Boy dedica canción a Keyla Martínez

Rude Boy lamentó que Keyla no haya podido culminar su sueño de convertirse en enfermera.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez (26) ha causado conmoción dentro y fuera de Honduras, haciendo que muchos alcen sus voces en rechazo a lo ocurrido. Ese es el caso del cantante Omar Fuentes, conocido como "Rude Boy", quien se tomó un tiempo para componer un tema en memoria de la joven que fue hallada muerta dentro de una celda policial de La Esperanza, Intibucá, el pasado 7 de febrero.



A través de un video en su página oficial de Facebook, el cantante hondureño -ganador del concurso "Tengo Talento, Mucho Talento"- compartió la canción que repudia lo ocurrido a su compatriota.

De pie, en lo que parecía ser un estacionamiento, el joven originario de El Progreso, Yoro, rapeó una conmovedora letra, que hizo a muchos de sus seguidores recordar sus participaciones en el concurso de canto realizado en Estados Unidos, lugar donde reside.



"Me llena de ira lo que veo en las noticias, matan nuestras mujeres y nadie hace justicia, las violan y asfixian peor que a los animales, lo que más me indigna es que estén libre los criminales. Keyla Martínez, una joven enfermera, quiso ayudar a su gente para terminar su carrera, en un país donde toda la gente se va a la tierra extranjera", dice al inicio la canción.

"Quería hacer el bien y no es la primera víctima de femicidio, no comfiamos en oficiales para pedir auxilio; nos escondemos en casa, nos matan a domicilio. Dios mío ayúdanos a parar con tanto homicidio, encuentra reconcilio entre el odio y la paz, al violador y al pedófilo bórralos de la faz. Cúbremos con tu manto a mí y a los demás y no permitas que esto le pase a ninguna más", continúa la composición.

En los demás versos el joven exigió justicia para que la muerte de Keyla sea esclarecida y motivó a las mujeres a cuidarse y reconocer su valor y también hizo un llamado a los hombres para respetar al género femenino, porque mañana podría tratarse de "su hermana, su madre o su hija".



Sus miles de seguidores le dejaron mensajes de admiración por ser un artista dedicado a crear consciencia con sus letras, en un ambiente donde lo comercial tiende a ser primero.

