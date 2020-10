Cantante hondureño Rude Boy se convierte en papá

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El hondureño Rude Boy, campeón de Tengo talento, mucho talento, celebró con sus seguidores la llegada de un segundo bebé.



Fue a través de Instagram que el talentoso hondureño compartió que bautizará a la pequeña con el nombre de Kyara Valeria.



"10:34 am octubre 18 en la camilla #8 año 2020 sea marcado un uno de los acontecimientos más importantes de mi vida. No les voy a negar que al principio tenía mucho miedo de tener un segundo bebé, pero hoy Dios me ha bendecido con una hermosa princesa a la que amo mucho desde antes de nacer. Bendiciones amigos que pasen un hermoso día así como lo estoy pasando yo", escribió.





Además, publicó fotografías de su esposa Keylin Benítez en el hospital cargando a su pequeña recién nacida. Ambos lucen muy felices con la llegada de la nueva integrante a la familia.

Antes del nacimiento de su bebé, el intérprete catracho no podía contener su emoción de convertirse en papá por segunda vez.



Rude Boy y su esposa ya eran padres de un niño y suelen compartir muchas fotografías del tiempo que comparten en familia.