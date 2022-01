Hallan en Belice arete y moto acuática que habría conducido Angie Peña

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Una moto acuática muy parecida a la que conducía el pasado 1 de enero la joven desaparecida Angie Samantha Peña fue encontrada la tarde de este martes en aguas de Belice, confirmaron las autoridades de la Dirección General de la Marina Mercante.

El vehículo marítimo fue localizado específicamente en Hunting Caye, Belice, junto a un arete que -aparentemente- usaba la joven de 23 años el día que se le perdió el rastro. Las autoridades compararon ambos objetos con la última fotografía compartida por Angie en redes sociales previo a su desaparición y hay muchas similitudes.



"Las características son similares y el dueño de la motocicleta confirmó que sí fue la que rentó Angie Peña", informó para un canal capitalino Geovanny Ochoa, asesor de la Marina Mercante.

Estos aretes fueron hallados en la moto acuática. Son idénticos a los que usaba la capitalina el día que desapareció.



Un pescador beliceño fue quien encontró la moto acuática abandonada y minutos después lo reportó, por lo que las autoridades procederán a coordinar su respectiva declaración para esclarecer lo sucedido.

Han pasado 18 días desde la misteriosa desaparición de la joven en la isla de Roatán, sin embargo, la esperanza de dar con su paradero está latente, por lo que la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

Piden agilizar la búsqueda y considerar otras posibilidades

Este mismo día, el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Cristian Nolasco, dijo que la institución continúa con la búsqueda de la joven profesional, ante los rumores de que el caso había sido cerrado.



Por su parte, Miguel Reyes, oficial del centro de información marítima de la Marina Mercante, manifestó que "Desde el día que se emitió la alerta se agrupó una fuerza de trabajo comprendida por la Fuerza Naval de Honduras, Centro de Operaciones de la Fuerza Aérea, Comisión Permanente de Contingencias Marina Mercante, fuerzas vivas y dueños de embarcaciones para activar un protocolo de búsqueda. Nosotros como autoridad marítima, cada vez que un barco zarpa hacia cualquier lugar le damos instrucciones, para que estén pendientes cuando navegan por cierta área, de lo que puedan ver, que puedan prestar ayuda. Asimismo lo hacemos con embarcaciones interjurisdiccionales, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de los guardacostas".



Mientras que el padre de la joven capitalina ha denunciado que pese a esos esfuerzos en el mar, aún no se ha conformado un equipo de búsqueda en tierra, donde también se presume que podría estar, pues nada ha confirmado que haya sufrido un accidente acuático.



"Las autoridades se están desligando, dejándole toda la carga probatoria a la fiscal de Roatán, que es una fiscal de delitos comunes, no tiene los medios y recursos para emprender una verdadera búsqueda. A estos 18 días que se ha extraviado mi hija ¿por qué no se ha conformado un verdadero grupo de búsqueda? Ya es hora de que investiguen y salgan de las hipótesis ¿qué es lo que esconden?", cuestionó.

