Criminalista asegura que "se está perdiendo tiempo" en búsqueda Angie Peña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para el criminalista Gonzalo Sánchez "se está perdiendo tiempo" en algunos factores de búsqueda de la joven Angie Peña, desaparecida desde el pasado 1 de enero en Roatán, Islas de la Bahía, mientras daba un paseo en moto acuática.



Para el experto aunque se esté haciendo todo lo humananmente posible por encontrarla a nueve días de su desaparición, las autoridades deben de comenzar a indagar entre sus familiares y su círculo más cercano.

LEA TAMBIÉN: Moto acuática rentada a Angie Peña se encontraba en mal estado



“Se está haciendo lo humanamente posible para encontrarla, pero la búsqueda se puede apegar a algunos principios criminalistas, uno de ellos dice 'que no se olvide que el asesino y el violador están dentro de su casa'”, manifestó el criminalista.



Asimismo, Sánchez opinó que la búsqueda de las autoridades podría haber iniciado en el entorno de la familia de la joven de 22 años, ya que podrían existir "enemistades ocultas" y a la vez insistió en intensificar las labores de búsqueda en tierra.



A pesar de no tener información de primera mano, el criminalista mantiene su hipótesis, sosteniendo que se deben hacer entrevistar las personas que estaban en West Bay en el momento en que ocurrió la desaparición de Angie y seguir buscando más rastros en las cámaras de seguridad de la zona.

"La búsqueda se vuelve más difícil con el paso de los días"

El criminalista también indicó que con el paso de los días se vuelve más difícil la búsqueda de la joven de 22 años y también reconoció que su caso se trata de uno de los más difíciles en materia criminalística.



“El procedimiento criminalista dice que 'el tiempo que pasa es la verdad que huye', entre más tiempo va pasando, más complicado y más difícil es descubrir un caso'”, manifestó.



"El mar es traicionero, puede tirar a la orilla, o más allá, no es una investigación fácil, es complicada, y no hay tiempo definido para terminarla”, cerró Gonzalo Sánchez.



En las últimas horas se reportó que la moto acuática que le fue alquilada a Angie Peña se encontraba en mal estado, lo cual podría explicar su desaparición 20 minutos después de haberse adentrado en el mar, sin embargo para el experto es muy extraño que no se hayan encontrado flotando el vehículo o el cuerpo de la joven.



“No digo que hay sospechosos en el hogar, pero puede haber investigación allí, no es posible que en 20 minutos no se haya podido encontrar la moto acuática ya que flota, o un cuerpo”, señaló.

VEA: Tras búsqueda con submarino no encuentran rastros de Angie Peña

Familiares llaman a buscar en tierra

Luego de no encontrar rastros del paradero de Angie Peña en la búsqueda con submarino, sus familiares han pedido a las autoridades intensificar las labores de búsqueda en tierra, ya que ellos sostienen que fue víctima de un rapto.



Para el padre de la profesional de 22 años, Walter Peña, su hija podría estar siendo víctima de una red internacional de personas, por lo que pidió a la Policía Nacional realizar un barrido de la zona montañosa de Roatán, ya que hay varias fincas en donde considera que podría estar.



Asimismo, Peña descartó que el caso de su hija se trate de algún asunto de problemas personales, ya que considera que a nadie se le ocurriría ir hasta la isla a cometer un crimen contra su familia.

VIDEOS: Angie Peña y su última grabación de TikTok en Roatán