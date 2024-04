Los cuerpos de seguridad violan Derechos Humanos en estado de excepción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el marco del estado de excepción que fue decretado por las autoridades desde el 6 de diciembre de 2022, al menos 286 quejas contra los cuerpos de seguridad por violaciones a los derechos humanos fueron presentadas en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Las denuncias contra los cuerpos de seguridad del Estado se presentaron en 17 departamentos del país, con mayor énfasis en Francisco Morazán con 67 denuncias, Cortés con 31, El Paraíso con 27, Valle con 27, Atlántida con 26 y Choluteca con 21.

También el Conadeh atendió 12 quejas en Comayagua, 11 en Lempira, 10 en Santa Bárbara, 9 en Yoro, 9 en Copán, 9 en Olancho, 8 en Intibucá, 3 en Islas de la Bahía, 3 en Gracias a Dios, 2 en La Paz y 2 en Colón.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh establece que desde que entró en vigencia el decreto hasta septiembre del 2023, atendió 286 quejas de personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

Unas 164 quejas fueron interpuestas contra agentes y oficiales de la Policía Nacional Preventiva (PNP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Además, 87 quejas contra miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) y 34 contra la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

El Congreso Nacional determinó la noche del miércoles ampliar por 45 días más el estado de excepción, sin apoyo de la bancada del Partido Nacional y algunos congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH). Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, explicó que “mientras debatimos, ahorita acaban de matar un vendedor de baleadas.

El estado de excepción ya no da resultados”. Marlon Lara, congresista liberal, expuso que “yo siempre los he apoyado, pero no hay cambios, por eso no los acompañaré otra vez”.