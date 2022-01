Bolillo Gómez alza la voz: “Las canchas de Honduras son malas”

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- El técnico de la Selección de Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez, puso en marcha los trabajos de cara al amistoso contra Colombia en Fort Lauderdale. Pero antes de ello alzó la voz y pidió mejores canchas en el país.

Al estratega le consultaron por los dos encuentros que se le vienen a la “H” en eliminatorias en casa ante Canadá y El Salvador y no se guardó nada.



“Para mí en el fútbol ya no tiene (trascendencia) eso que sea en casa o afuera. En los videos que he visto, Honduras juega mejor afuera. ¿Por qué? Porque hay mejores canchas y es una de las cosas que con mucho respeto a toda la gente del país y encargados, las canchas de Honduras son malas”.













La Bicolor entrena y juega sus partidos en la grama del Estadio Olímpico y Gómez pide que se cambia.



“¿Qué quiere decir con que entrena y juega aquí?. Todas las canchas de los países las han cambiado, vaya a Costa Rica, vaya a Colombia. No es mejorarla, es cambiarla por la que está jugando en el mundo. No podemos ser conformistas, porque si podemos cambiar la cancha, porqué no hacerlo.



¿Adaptarse algo que no es bueno”. No. Hagamos lo mejor para que la Selección juegue mejor”.



Al estratega le recordaron que Honduras es un país pobre. “Son pobres, pero hay partes que se pueden cambiar una cancha o dos. El fútbol es diversión, espectáculo que se le da al pueblo. Y ¿qué queremos?, que la Selección juegue bien. Cada quien con su concepto, pero si quisiera y es un pedido que hago; que para jugar mejor al fútbol, hay que tener una buena cancha. Es una de las herramientas que estoy pidiendo, los países de Centroamérica y Sudamérica somos pobres, pero hay canchas buenas de fútbol. Es para el espectáculo del pueblo, es para que la gente se divierte, el futbolista también y hay que tratar de tener lo mejor, no nos podemos conformar”.

Maynor Figueroa

Una de las grandes ausencias en este arranque de los trabajos fue el capitán Maynor Figueroa, quien se encuentra en Estados Unidos definiendo su futuro.



El “Bolillo” Gómez dejó en claro la importancia que tiene el experimentado zaguero en su proyecto al frente de la Bicolor.



“Para mí es muy importante tenerlo con estos muchachos porque es un hombre de mucha experiencia. Nos va ayudar mucho con un equipo bastante joven. Si está listo va a jugar, lo quiero tener siempre al lado mío o en la cancha por lo que transmite con su experiencia”.



Sobre el grupo de jugadores convocados: ”Yo los veo con ganas, he conversado con algunos. En la Selección se juegan eliminatorias, Copa Oro y amistosos no hay. Cada vez que sale a la cancha es un partido representando al país y hay que trabajarlos de la mejor manera, con orgullo y mucha seriedad. Siempre en cada llamado hay que venir porque es la camisa del país”.



Su planteamiento ante Colombia: ”No estamos en posición, eso de táctico es relativo. Hay 11 jugadores que nos pueden dar distintas posibilidades. Estoy a la expectativa para el juego con Colombia, quiero ver que van a mostrar, yo quiero sumar jugadores que tengan carácter, personalidad, que no se asusten con la camisas de la Selección.



¿Le preocupa que Maynor esté sin equipo?: Está activo, hemos venido hablando. Físicamente no tiene problema, tácticamente es de los que más hemos trabajado, es un hombre importante para mí.



Sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda: ”Colombia es uno de los grandes de Sudamérica. Está en buen puesto para la clasificación, aunque todo está apretado allá. Son jugadores mucho recorrido, con experiencia, que han salido y regresado. El torneo colombiano es muy intenso, muy bueno. Será un partido muy duro y vamos a tratar de ser duros también para ellos, vamos a ver como nos armamos para mostrar que estamos para grandes cosas”.



Lo ocurrido en el juego con Panamá: ”Yo todavía eso en la cabeza. Que faltando 10 minutos vayas ganando 2-0 y pase eso, es algo que no le puedo encontrar. No lo voy a comentar, pero lo que pienso ahora es trabajar y ser digno. Ojalá si sacamos puntos por ahí comprometamos a alguien en la clasificación, pero vamos a pensar partido a partido, en mejorar hasta coger una selección estable y segura dentro del terreno de juego”.



¿Por qué no trabajó con jugadores en estas vacaciones de fin de año?: “Las selecciones siempre trabajan sobre la marcha y los jugadores necesitan un buen trabajo, pero también un buen descanso. No podés coger los que terminaron porque después vienen las lesiones y un montón de cosas. El torneo fue apretado, intenso y sin jugadores no podemos entrenar. Yo creo que usted como periodista saca vacaciones. Todo profesional necesita un descanso, sea médico, arquitecto, futbolista o técnico, todos necesitan descanso o quizá usted tiene un horario más tranquilo que otros”.

¿Considera que muy poco el descanso entre un torneo y otro?: “Ya están bien en pretemporada, trabajando. Pero soy de los que no se puede dejar la gente sin descansar y comenzar a señalar y decir que el profe se demoró. ¿Se demoró por qué? Estaba programado para estar hoy estar acá y soy responsable, los jugadores y ustedes lo son, pero todos necesitan descanso. Yo estaba cumpliendo compromisos que tenían antes de firmar con Honduras, todo estaba coordinado para comenzar el 10 y aquí estamos. Pero el día que vean que no vengo a los entrenamientos, ni partidos, es otra cosa, pero todos tenemos en la vida compromisos distintos a la profesión”.