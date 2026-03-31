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Todo sobre la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial en Honduras

La nueva Ley de Empleo por Hora regula el máximo de horas trabajadas, establece un salario mínimo y asegura que los empleados a tiempo parcial tengan los mismos derechos que los de jornada completa.

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 15:02
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