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Juan Diego Zelaya prometió reactivar el Trans-450 en 27 meses: ¿cómo avanza?

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, asegura que los buses podrían verse funcionando antes de la fecha prometida para reactivar el Trans-450. ¿Cómo piensa lograrlo? ⏳

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 18:20
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