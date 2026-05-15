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¿En qué ha gastado la administración de Juan Diego Zelaya el presupuesto para la alcaldía del Distrito Central?

⏳ A más de 100 días de su gestión, Juan Diego Zelaya revela cuánto dinero ha invertido la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en proyectos ️.

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 18:28
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