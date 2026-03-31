Irak vs Bolivia EN VIVO: hora y canal para ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Monterrey, México.- Queda un boleto disponible para el Mundial 2026 y esta noche conoceremos a su dueño. Irak y Bolivia se miden este martes 31 de marzo en Monterrey para definir quién será la última invitada al gran evento del verano.
Por un lado, los asiáticos llegan a esta instancia como cabeza de serie tras haberse abierto camino en la eliminatoria, superando en la última fase a Emiratos Árabes Unidos.
En cuanto a "La Verde", el equipo que dirige Óscar Villegas quiere cerrar con broche de oro una eliminatoria para el recuerdo, en donde contra todo pronóstico mantienen la ilusión de volver a una Copa del Mundo 32 años después.
Los andinos vienen de ganarle 2-1 a Surinam en la fase anterior de la repesca intercontinental y ahora buscan dar la sorpresa ante los iraquíes para regresar a la tierra en donde tuvieron su última actuación mundialistas.
EN VIVO
Minut0 10: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DE IRAAAAAAK! Tras la espectacular tapada de Viscarra, Al Hamadi se impuso en el área y con un fuerte cabezazo adelantó a los asiáticos.
Minuto 8: ¡VISCARRA! Espectacular manotazo del portero boliviano que evita lo que iba a ser un golazo de Irak.
¡INICIA EL PARTIDO EN MONTERREY!
Alineaciones
Irak: Basil; Hussein, Zaid Tahseen, Hashim, Doski; Bayesh, Amyn, Sher, Al Ammari; Al Hamadi y Hussein.
Bolivia: Viscarra; Diego Medina, Haquin, Morales, Fernández; Robson Matheus, Vaca, Villamil; Miguel Terceros, Paniagua y Juan Godoy.
Hora y dónde ver
El partido entre Irak y Bolivia inicia a las 9:00 p.m. en el Estadio BBVA de Monterrey, México.
El decisivo duelo de repechaje a la Copa del Mundo será transmitido en el territorio hondureño a través de Tigo Sports.