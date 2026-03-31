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Irak vs Bolivia EN VIVO: hora y canal para ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Para cerrar la fecha FIFA, asiáticos y sudamericanos se miden en Monterrey para definir a la última clasificada a la Copa del Mundo

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 20:34
Irak vs Bolivia EN VIVO: hora y canal para ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Irak y Bolivia definen al último clasificado al Mundial 2026.

 Foto: EFE

Monterrey, México.- Queda un boleto disponible para el Mundial 2026 y esta noche conoceremos a su dueño. Irak y Bolivia se miden este martes 31 de marzo en Monterrey para definir quién será la última invitada al gran evento del verano.

Por un lado, los asiáticos llegan a esta instancia como cabeza de serie tras haberse abierto camino en la eliminatoria, superando en la última fase a Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto a "La Verde", el equipo que dirige Óscar Villegas quiere cerrar con broche de oro una eliminatoria para el recuerdo, en donde contra todo pronóstico mantienen la ilusión de volver a una Copa del Mundo 32 años después.

Los andinos vienen de ganarle 2-1 a Surinam en la fase anterior de la repesca intercontinental y ahora buscan dar la sorpresa ante los iraquíes para regresar a la tierra en donde tuvieron su última actuación mundialistas.

EN VIVO

Minut0 10: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DE IRAAAAAAK! Tras la espectacular tapada de Viscarra, Al Hamadi se impuso en el área y con un fuerte cabezazo adelantó a los asiáticos.

Minuto 8: ¡VISCARRA! Espectacular manotazo del portero boliviano que evita lo que iba a ser un golazo de Irak.

¡INICIA EL PARTIDO EN MONTERREY!

Alineaciones

Irak: Basil; Hussein, Zaid Tahseen, Hashim, Doski; Bayesh, Amyn, Sher, Al Ammari; Al Hamadi y Hussein.

Bolivia: Viscarra; Diego Medina, Haquin, Morales, Fernández; Robson Matheus, Vaca, Villamil; Miguel Terceros, Paniagua y Juan Godoy.

Hora y dónde ver

El partido entre Irak y Bolivia inicia a las 9:00 p.m. en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

El decisivo duelo de repechaje a la Copa del Mundo será transmitido en el territorio hondureño a través de Tigo Sports.

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Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

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