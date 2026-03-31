Irak vs Bolivia EN VIVO: hora y canal para ver el partido de repechaje al Mundial 2026

Monterrey, México.- Queda un boleto disponible para el Mundial 2026 y esta noche conoceremos a su dueño. Irak y Bolivia se miden este martes 31 de marzo en Monterrey para definir quién será la última invitada al gran evento del verano.

Por un lado, los asiáticos llegan a esta instancia como cabeza de serie tras haberse abierto camino en la eliminatoria, superando en la última fase a Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto a "La Verde", el equipo que dirige Óscar Villegas quiere cerrar con broche de oro una eliminatoria para el recuerdo, en donde contra todo pronóstico mantienen la ilusión de volver a una Copa del Mundo 32 años después.

Los andinos vienen de ganarle 2-1 a Surinam en la fase anterior de la repesca intercontinental y ahora buscan dar la sorpresa ante los iraquíes para regresar a la tierra en donde tuvieron su última actuación mundialistas.