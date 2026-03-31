Argentina se da un paseo ante Zambia en el "último baile" de Messi en casa

A los 4 minutos la histórica casa de Boca Juniors vibró a lo grande con el gol de un exjugador de River Plate, Julián Álvarez. "La Araña" definió solo en el área a pase de Messi, que antes había hecho un gran control, y decretaba el 1-0 en una noche de goles en la capital argentina.

La Albiceleste encaminó el triunfo desde muy temprano y con goles de los campeones del mundo en Qatar 2022, Messi, Julián Álvarez y Otamendi, se terminó quedando con una victoria bastante especial.

Buenos Aires, Argentina.- En el que pudo ser el último partido de Lionel Messi con la selección en su país, Argentina dejó a un lado las dudas del partido anterior y le propinó una contundente goleada 5-0 a Zambia en su juego de despedida en La Bombonera antes del Mundial 2026 .

Luego llegaría el turno de Messi para hacerse presente en el marcador. Tras una serie de rebotes en el área, la pelota llegó a los pies del astro, que con la magia que le caracteriza definió con la zurda y logró batir al arquero Mwanza para marcharse al descanso con un cómodo 2-0.

En la segunda parte continuaría la exhibición argentina y Nicolás Otamendi se sumaría a la lista de goleadores marcando el 3-0 desde el punto penal en el arranque del complemento y ya en el ocaso del partido Argentina encontraría el 4-0 con un autogol de Chanda en su intento por evitar que el balón llegara a los pies de Messi.

Ezequiel Barco se encargó de completar la manita en el tiempo de descuento luego de recibir un fenomenal pase de tacón de Nico González y soltar un fuerte derechazo directo a la escuadra de la portería zambiana.

En un partido emotivo porque pudo ser la despedida con la selección para muchos "héroes de Qatar", entre ellos el capitán Leo Messi, Argentina cumplió con la tarea ante Zambia en la penúltima fecha FIFA previa al Mundial. Ahora la campeona del mundo está por definir una serie de partidos amistosos previos al Mundial, en donde Honduras podría ser uno de sus rivales, antes de defender su trono en Norteamérica.