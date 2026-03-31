República del Congo vs Jamaica EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de repesca ONLINE

Zapopan, México.- Las selecciones de República del Congo y Jamaica se juegan el boleto al Mundial United 2026 en la cancha del estadio Akron. El ganador se clasifica.

Resultado: República del Congo 0-0 Jamaica

Alineaciones

Jamaica: 1. Andre Blake, Ronaldo Webster, 5. Ethan Pinnock, 6. Richard King, 15. Josel Latibeaudiere, 14. Isaac Hayden, 10. Bobby Reid, 7. Leon Bailey, 9. Bailey-Tye Cadamarteri y 11. Tyreece Cambell.

RD Congo: 1. Mpasi, 22. Mbemba, 4. Tuanzebe, 2. Bissaka, 14. Masuaku, 8. Moutoussamy, 7. Mbuku, 15. Sadiki, 20. Wissa, 13. Elia y 17. Bakambu

Rudolph Speid, seleccionador de Jamaica, dijo este lunes que confía en que sus jugadores podrán dar la sorpresa en la lucha con República del Congo por el penúltimo cupo libre en el Mundial.

"¿Tener miedo al equipo de la República Democrática del Congo? Bueno, David contra Goliat es mi historia favorita de la Biblia. Confiamos en que podemos dar la sorpresa", afirmó Speid entre risas durante una conferencia de prensa.

Jamaica eliminó el jueves pasado a Nueva Caledonia en las semifinales de esta repesca intercontinental (0-1), y este martes disputará con República Democrática del Congo la clasificación al Mundial en el estadio Akron de Guadalajara (Jalisco).