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EE UU sigue sin levantar cabeza y sufre dolorosa derrota en casa ante Portugal

A casi dos meses del arranque del Mundial, los norteamericanos ofrecieron una pobre presentación ante los lusos que se impusieron 0-2 en Atlanta

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 18:59
EE UU sigue sin levantar cabeza y sufre dolorosa derrota en casa ante Portugal

Estados Unidos sufrió un nuevo revés en su preparación para el Mundial 2026.

 Foto: EFE

Atlanta, Estados Unidos.- A casi dos meses del inicio del Mundial en donde será el principal anfitrión, Estados Unidos no levanta cabeza y sigue dejando dudas ante su afición. Esta noche, el "Team USA" sufrió un nuevo revés tras caer 0-2 ante Portugal en Atlanta.

Con el recuerdo de la estrepitosa goleada 2-5 sufrida ante Bélgica el fin de semana, los norteamericanos tenían una buena oportunidad de reivindicarse ante su afición enfrentando a una potencia y candidata a ganar la Copa del Mundo, sin embargo, los de las Barras y las Estrellas estuvieron muy lejos de los lusos.

Sin ser muy brillante, la escuadra portuguesa logró plasmar su superioridad en la cancha a los 37 minutos. Bruno Fernandes, el capitán de este equipo en ausencia de Cristiano Ronaldo, tomó el balón en el área y con la claridad que le caracteriza habilitó con un taco a Trincao para que definiera colocado y por bajo ante el portero Freese.

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Con el 0-1, Portugal no pasó mayores problemas y logró aumentar su ventaja al 59'. Tras un despeje, Joao Félix le pegó con fuerza al balón en el borde del área y con una volea envenenada marcó el segundo para el combinado europeo.

Con el 0-2 en su favor, Roberto Martínez optó por darle descanso a algunas piezas y a bajar la intensidad del juego. Por otra parte, Mauricio Pochettino no ocultó su preocupación ante el nivel de juego de su equipo a pocas semanas de su debut en la Copa del Mundo.

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Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

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