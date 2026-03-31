EE UU sigue sin levantar cabeza y sufre dolorosa derrota en casa ante Portugal

Atlanta, Estados Unidos.- A casi dos meses del inicio del Mundial en donde será el principal anfitrión, Estados Unidos no levanta cabeza y sigue dejando dudas ante su afición. Esta noche, el "Team USA" sufrió un nuevo revés tras caer 0-2 ante Portugal en Atlanta.

Con el recuerdo de la estrepitosa goleada 2-5 sufrida ante Bélgica el fin de semana, los norteamericanos tenían una buena oportunidad de reivindicarse ante su afición enfrentando a una potencia y candidata a ganar la Copa del Mundo, sin embargo, los de las Barras y las Estrellas estuvieron muy lejos de los lusos.

Sin ser muy brillante, la escuadra portuguesa logró plasmar su superioridad en la cancha a los 37 minutos. Bruno Fernandes, el capitán de este equipo en ausencia de Cristiano Ronaldo, tomó el balón en el área y con la claridad que le caracteriza habilitó con un taco a Trincao para que definiera colocado y por bajo ante el portero Freese.