Caso Iván Velásquez de Koriun: Pagó L25 millones y se defenderá en libertad

Según la acusación, Koriun operaba sin la debida autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). "Ellos me dijeron que venían a ver cuánto había, para ver qué cantidad se maneja en la oficina. Eso están haciendo, contando el dinero. Ellos no se lo van a llevar. Así como entraron, van a salir", indicó cuando fue capturado.