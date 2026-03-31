Caso Iván Velásquez de Koriun: Pagó L25 millones y se defenderá en libertad

Iván Velásquez, gerente general y representante legal de Koriun Inversiones, se defenderá en libertad luego de pagar L25 millones de lempiras de caución. ¿Por qué se tomó esta determinación y qué dicen desde el Ministerio Público?
Iván Velásquez fue capturado a finales de abril del año pasado y en ese momento tenía L125 millones de lempiras en su casa.
Koriun Inversiones inició como una financiera que prometía retornos semanales del 5% sobre las inversiones, atrayendo principalmente a exempleados de maquilas y pequeños comerciantes.
El Poder Judicial confirmó el cambio de medidas para Velásquez: "Se desarrolló de audiencia de revisión de medidas y el equipo de defensa presentó el arraigo correspondiente de una caución a favor del Estado", detalló Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.
Él ahora se defenderá en libertad y tendrá prohibiciones como salir de Honduras, deberá firmar en el Juzgado de manera periódica y no podrá visitar las instalaciones de Koriun ni comunicarse con personas relacionadas al caso.
Desde el Ministerio Público confirmaron a EL HERALDO que se pagó una caución o garantía de 25 millones de lempiras para defenderse en libertad y se traspasó un terreno a favor del Estado de Honduras.
Iván Abad Velásquez Castro se encontraba desde mayo en la cárcel de Támara y está enfrentando los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas y desobediencia.
Según la acusación, Koriun operaba sin la debida autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). "Ellos me dijeron que venían a ver cuánto había, para ver qué cantidad se maneja en la oficina. Eso están haciendo, contando el dinero. Ellos no se lo van a llevar. Así como entraron, van a salir", indicó cuando fue capturado.
Añadió en ese momento que la empresa estaba respaldada por documentación legal y cuenta con al menos 7 oficinas físicas activas en el país. Además, estaban pensando en abrir dos más una vez que se resuelva el caso.
La intervención de la ATIC reveló grandes sumas de dinero en efectivo, guardadas en condiciones irregulares dentro de casas y oficinas. En la vivienda de Iván Velásquez, se encontraron más de 125 millones de lempiras, mientras que en la sede principal de la empresa en Choloma se hallaron más de 51.7 millones de lempiras.
El resto del dinero estaba repartido en las sedes de Juticalpa, Olancho (62.9 millones de lempiras); Santa Bárbara, Santa Bárbara (58.4 millones de lempiras), y Choluteca, Choluteca (50.7 millones de lempiras).
Desde el MP confirmaron a este rotativo que se apelará la decisión del cambio de medidas y reafirmaron que se pagaron L25 millones para que se defienda en libertad. "Van apelar ese cambio de medidas", dijo una fuente de la Fiscalía a EL HERALDO.