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Nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica en Honduras

En conferencia de prensa, autoridades de la CREE dieron a conocer el nuevo costo de la energía que entrará en vigencia este miércoles en Honduras.

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 17:52
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