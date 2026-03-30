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Ley de Empleo Parcial ya es oficial tras aparecer en La Gaceta

Esta modalidad permitirá reducir la jornada laboral semanal, garantizando derechos proporcionales como salario, vacaciones y acceso básico a la seguridad social.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 17:23
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