¿Qué simboliza cargar la cruz en el Viacrucis de Semana Santa?

Tegucigalpa, Honduras.- En el contexto de la Semana Santa, el Viacrucis constituye una de las prácticas más representativas de la fe cristiana, al recrear el recorrido de Jesucristo desde su condena hasta la crucifixión. Dentro de esta celebración, el momento de cargar la cruz destaca como uno de los pasajes centrales por su profundo significado religioso y espiritual.

De acuerdo con el evangelio, en el libro de Juan, “Y él, cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado de la Calavera” (Juan 19:17), lo que refleja el inicio del camino hacia el sacrificio. Este acto es interpretado por la tradición, como una muestra de entrega y aceptación del sufrimiento con un propósito redentor.

En los Evangelios también se resalta el llamado de Jesús a sus seguidores a asumir este mismo compromiso espiritual. En el libro de Evangelio de Mateo se señala: “Tome su cruz y sígame” (Mateo 16:24), mientras que en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas se repite esta enseñanza, enfatizando la necesidad de constancia y entrega diaria en la vida del creyente.