Horóscopo de hoy: lo que los astros revelan para tu signo esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- Algo se mueve en el cosmos. Las posiciones planetarias de esta semana traen consigo revelaciones inesperadas, giros de guión y oportunidades que pocos anticipan. ¿Estás preparado para descubrir lo que los astros guardan para tu signo? El horóscopo de hoy lo desvela todo.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Si los consejos que recibes no son lo suficientemente eficaces, prueba otro tipo de estrategia para conseguir la felicidad. Por ejemplo, pon en práctica las teorías y déjate de tanta perorata. Actúa de una vez y lograrás todo lo que te propongas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te estás mostrando muy intransigente en un tema familiar, y puedes provocar una situación tensa y desagradable para todos. Intenta actuar de la mejor manera, con empatía e inteligencia. En el trabajo, puede surgir la oportunidad de embarcarte en una escapada sorpresa.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tienes demasiadas obligaciones familiares y la sobrecarga empieza a afectarte. Necesitas intervenir urgentemente en una situación sobre la que has perdido el control; negociar y delegar te sacará del atolladero; en lo sentimental saldrás sobre todo con más fortaleza

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puedes comenzar a tener en esto días una relación ambigua con los asuntos del amor, pues su mente estará más orientada a la búsqueda del conocimiento personal, para concretar la evolución espiritual que tienes en marcha.

LEO (23 julio - 22 agosto). Conseguirás poco a poco una sensación de fortaleza y seguridad, siempre que hayas tenido el valor de dar el paso hacia la renovación, de lo contrario las presiones de tu entorno, con Júpiter rondando por tu signo, te causarás muchos quebraderos de cabeza.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La situación te empujará a buscar nuevos retos, tal vez alejados del ámbito en el que te mueves, y encontrarás recompensas económicas que te sirvan de aliciente inicialmente, pero calibrarás mucho los pros y contras de tu nueva situación laboral.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que confiar más en la persona que tienes al lado, sobre todo si la relación es reciente, los celos no son nada buenos si se instalan para siempre y, tras la etapa inicial, tu pareja puede cansarse pronto.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Llegan situaciones complicadas para los Escorpio en estos momentos del nuevo curso a causa de las novedades que aparecen en el trabajo o en el ambiente formativo, mucho más duro de lo que esperaban.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu pareja sentimental puede ser fundamental para limar asperezas ante algún problema surgido con tu familia; te darás cuenta de que ella entiende mejor a determinadas personas que tú mismo, porque lo mira con más distancia.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No hagas pereza, por muchas señales de cansancio que te lance tu organismo, anímate y haz el viaje que tenías previsto. No perderás nada, sobre todo si tienes una relación reciente, conseguirás reafirmar tus sentimientos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Cambios en tu ámbito de trabajo afectarán a tus superiores, con la consiguiente zozobra entre los trabajadores, pero no temas, finalmente vendrán como anillo al dedo a tus intereses. No confíes en los amigos de última hora.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te darás cuenta por fin de que te tienes que poner manos a la obra y emprender esa tarea que tanto tiempo llevas dejando atrás. Tu vida personal necesita algunas modificaciones de conducta y tendrás claro cómo afrontarlas.