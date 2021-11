Danna García confirma que Michel Brown estará en Pasión de Gavilanes 2

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Danna García, quien interpreta a Norma Elizondo en la novela colombiana Pasión de Gavilanes, confirmó que Michel Brown sí será parte de la nueva temporada.



"Sí, Michel va a estar, cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a Michel decirlo, en todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos", confirmó Danna a través de un Instagram Live.



"Todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, se trata del universo gavilanes, entonces va a ser diferente", adelantó la famosa actriz.

De igual manera, Danna dio algunos detalles de lo que podrán ver en esta segunda entrega que llega casi 20 años después.



"Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecto o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…", explicó la inolvidable Norma Elizondo.



"El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas", agregó.



"La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció, entonces esa familia desaparece; la familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe, nunca existió, nunca se escribió. Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea que si hace más de un año y medio no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente nunca podrían haber llamado a personajes que pertenecían a esas familias porque no están en el libreto", aclaró.

