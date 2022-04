¿Quién es el hondureño héroe que salvó a una ecuatoriana de un brutal ataque de su expareja?

QUITO, ECUADOR.- Diferentes medios internacionales han destacado la heroica labor de un joven turista hondureño que salvó a una mujer de un brutal ataque cometido por su expareja, en el parque La Carolina en Quito, capital de Ecuador.

El connacional identificado como Joel Eduardo Padilla Flores (25) se armó de valor al ver la escena de violencia en plena vía pública y con un palo en mano intervino para que el hombre dejara de atacar a su expareja con un cuchillo.

El turista hondureño, residente en una aldea del Distrito Central, comentó que la fémina de 40 años había recibido al menos 14 puñaladas cuando él intervino en el ataque, mencionando que hizo todo lo posible por ayudarla para evitar que siguiera sangrando.

“La mujer tenía 14 puñaladas cuando la defendí, yo le decía que no hablará y me decía gracias, gracias, porque no quería que siguiera sangrando”, contó Padilla Flores luego del violento incidente.

Asimismo, el compatriota reveló que la víctima del ataque se encuentra en cuidados intensivos debido a la cantidad de cuchilladas que recibió, sin embargo, manifestó que afortunadamente se mantiene con vida.

Joel Eduardo Padilla Flores también mencionó que luego de ayudar a la joven, esta le dijo que había sido atacada por su exesposo, quien le había pedido que restablecieran su relación, sin embargo, ella le dijo que no y decidió atacarla hasta el punto de poner en riesgo su vida.