Policía de Ecuador reconoció acción de hondureño que salvó la vida de una mujer

QUITO, ECUADOR.- La Policía de Quito, Ecuador, reconoció este domingo la valentía del hondureño Joel Eduardo Padilla Flores, quien salvó a una mujer de morir apuñalada en el parque La Carolina de la ciudad del país sudamericano.

Padilla Flores visitaba el lugar cuando vio a un hombre, con cuchillo en mano, abalanzarse contra una mujer para quitarle la vida, por lo que de inmediato corrió con un paló y pudo neutralizar al agresor.

El hecho fue captado en video por lo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde miles de personas aplaudieron el accionar del compatriota.

Tras el momento de tensión, la Policía de Quito citó al joven para darle un reconocimiento por su heroísmo y salvar la vida de la fémina, quien se recupera en un hospital de las heridas que le alcanzó a dar el sujeto.

Doris Viteri, comandante del distrito de Policía “Eugenio Espejo”, describió la acción de Padilla Flores como “un acto de valentía que salvó la vida de una mujer”.

“Estos héroes, estos ciudadanos, son los que necesitamos hoy en nuestro país. Dios le puso en el lugar exacto y a la hora exacta para salvar la vida de una persona”, agregó.

Momento de pánico

El turista hondureño, residente en una aldea del Distrito Central, comentó que la fémina de 40 años había recibido al menos 14 puñaladas cuando él intervino en el ataque, mencionando que hizo todo lo posible por ayudarla para evitar que siguiera sangrando.

“La mujer tenía 14 puñaladas cuando la defendí, yo le decía que no hablará, y me decía gracias, gracias, porque no quería que siguiera sangrando”, contó Padilla Flores luego del violento incidente.

Asimismo, el compatriota reveló que la víctima del ataque se encuentra en cuidados intensivos debido a la cantidad de cuchilladas que recibió, sin embargo, manifestó que afortunadamente se mantiene con vida.

Joel Eduardo Padilla Flores también mencionó que luego de ayudar a la joven, esta le dijo que había sido atacada por su exesposo, quien le había pedido que restablecieron su relación, sin embargo, ella le dijo que no y decidió atacar hasta el punto de poner en riesgo su vida.