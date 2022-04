Desgarrador testimonio de madre hondureña que perdió a su hijo de 14 años en el Río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, MÉXICO.- “Ahora lo que me queda es ir a una caja de madera a darle su último adiós”, fueron las desgarradoras palabras de Roxana Sabillón, la hondureña que perdió a su hijo en las aguas del Río Bravo a la altura de Piedras Negras, México.

El adolescente de 14 años de edad, identificado como Christopher Alvarado iba junto a su hermana y dos primos de manera ilegal a Estados Unidos, sin embargo, cuando intentó cruzar el caudal fronterizo entre Piedras Negras y Eagle Pass, desapareció en el agua.

Los otros jóvenes salieron del río y contaron que a Alvarado lo arrastró una corriente de agua. “Solo vio como la corriente de agua se lo llevaba y cuando volteó a ver otra vez, mi hijo ya no estaba”, contó la madre de ambos.

La mujer contó a Telemundo que desconocía que sus hijos viajaban de manera ilegal a Estados Unidos, solo le habían informado que estaban desaparecidos.

Edgard Turcios, padrastro de los jóvenes, fue hasta la frontera y habló con la adolescente de 16 años quien le dio testimonio de lo que ocurrió el día de la muerte de su hermano.

“Nos metimos todos juntos, íbamos bien. El agua nos llegaba hasta la cintura. Yo le gritaba a Christopher y él no me contestaba y ya no lo volví a ver”, contó la menor.

