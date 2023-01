Madre de Keylin Yolibeth, hondureña desaparecida en Maryland, pide visa humanitaria para buscar a su hija

MARCALA, HONDURAS. - Desesperada por ver que pasan los días y aún no tiene noticias sobre su hija, Sandra Domínguez, madre de Keylin Yolibeth Chávez Domínguez , la hondureña desaparecida en Maryland, Estados Unidos, hizo un dramático llamado a las autoridades para poder sumarse a la búsqueda de su hija.

Entre lágrimas la señora contó que se habló con su hija el día 29 de diciembre, pero cuando trató de volver a hablar con ella el día 31 no logró comunicarse. “No me dan respuestas”, lamentó al asegurar que al ver que Keylin Yolibeth no respondía sus llamadas y mensajes optó por llamar a la pareja de la jovencita, sin embargo fue él quien le confirmó que ellos llevaban algún tiempo separados y que él desconocía su paradero.

Tras esa primera alerta, el exnovio de su hija contactó a varios amigos y conocidos en común, para ver si alguien la había visto, fue así que se percataron que no había rastro de ella desde el viernes por lo que dieron parte a las autoridades de Montgomery, Maryland.

