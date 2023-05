JH Barber, la primera barbería hondureña en Córdoba, España

Aunque su mamá se encontraba en España desde 2014, y ella le había conseguido algunas opciones de empleo a Ana, para Jarly no había trabajo. En Málaga solo estuvieron dos meses y al no poder encontrar empleo se mudaron a Córdoba donde los esperaba doña Estelina Huete Pizaty, para Ana la situación se resolvió a las pocas semanas, sin embargo, Jarly no conseguía nada. “Duré cinco meses sin hacer dinero, buscando como loco” y la oportunidad no llegaba.