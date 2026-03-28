Hondureño es condenado a tres años de prisión por narcotráfico en Oklahoma, Estados Unidos

Oklahoma, Estados Unidos.- La Fiscalía del Distrito Este de Oklahoma, Estados Unidos, informó este sábado -28 de marzo- que un ciudadano hondureño fue sentenciado a 37 meses de prisión por el delito de posesión de cocaína con la intención de distribuirla.

El condenado fue identificado como Fredis Amílcar Guiza Hernández, de 35 años, quien en noviembre de 2025 se declaró culpable de su vinculación con actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con la acusación formal, el 6 de octubre de 2024, Guiza Hernández fue encontrado en posesión de 500 gramos o más de una mezcla que contenía una cantidad detectable de cocaína, la cual pretendía distribuir.