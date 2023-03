Desplazan personal a Ciudad Juárez para verificar si hay hondureños entre fallecidos del incendio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para confirmar si los 13 hondureños que estaban presentes en el incendio del centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, México, están vivos o fallecidos, la embajada de Honduras en ese país mandó este martes personal a la “zona cero”.

Héctor Amador, cónsul de Honduras en México en declaraciones a EL HERALDO, declaró que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro el encargado de negocios, Dimas Escobar, se desplazaba la tarde de este día vía aérea a la zona para constatar y recoger información sobre la tragedia.

“Desconocemos qué es lo que les está pasando a los migrantes, no sabemos si están en el hospital, no sabemos si están entre las víctimas, entonces no podemos decir que los 13 hondureños están muertos, pueden ser sobrevivientes también”, expresó.