INP autoriza visitas del 8 al 12 de octubre, excepto en cárceles de máxima seguridad

A través de un comunicado, el INP informó que "las visitas familiares y conyugales estarán autorizadas los días jueves 8, viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre del 2026, en 19 centros penitenciarios del país, organizadas en dos grupos para evitar las aglomeraciones y garantizar el orden en las instalaciones".

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que se autoriza la visita familiar y conyugal en 19 centros penales de Honduras desde el jueves 8 al domingo 11 de octubre, periodo que comprende la Semana Morazánica.

Además, aclararon que "en caso de ser la primera visita por parte del cónyuge o pareja, deberá presentar su DNI y una copia del acta de matrimonio o acta notarial de unión de hecho".

"Para la visita familiar y conyugal los visitantes deben presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI), además de estar inscritos en la base de datos de emisión de carné del INP ", informaron las autoridades penitenciarias.

Asimismo, se deberá coordinar con el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI) para obtener el carné correspondiente que permita realizar la visita conyugal y el trámite es completamente gratuito.

Por instrucciones de la Dirección del INP, se permitirá el ingreso de los hijos e hijas de las personas privadas de libertad, acompañado por uno de sus padres o tutor legal.

"Los visitantes deben llevar la porción de comida a ingerir durante el desarrollo de la visita, la cual pasará por los controles de seguridad e inspección tecnológica establecidos", detallaron las autoridades.

El Instituto Nacional Penitenciario recordó que está estrictamente prohibido el ingreso de sustancias ilícitas y de cualquier objeto cuyo porte o tenencia no esté autorizado dentro de los centros penitenciarios.

Se informó a los visitantes que los controles tecnológicos y de seguridad son estrictos y que toda persona que intente introducir artículos prohibidos de manera inmediata será puesta a la orden de las autoridades competentes para la deducción de las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.

Ante cualquier alteración del orden, por parte de las personas privadas de libertad o sus familiares, el INP aplicará una suspensión inmediata de las visitas, medida que se aplicará de forma indefinida hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad y orden.

Se exceptúan del proceso de visita, en aplicación de las reformas penales que entraron en vigencia, los centros penitenciarios en llama, Santa Bárbara; y Morocelí, El Paraíso; así como los módulos de máxima seguridad de los centros penitenciarios de Támara y Siria, Francisco Morazán, hasta readecuar, según la ley, el régimen de visita.