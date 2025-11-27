Unidad de recién nacidos del Materno Infantil empezará a funcionar a inicios de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La nueva y moderna unidad de recién nacidos que se remodela en el Hospital Materno Infantil entrará en funcionamiento a inicios del 2026, aseguran las autoridades del Hospital Escuela. La sala de neonatología, que se ubica en el quinto y sexto piso del principal centro hospitalario del país, será una de las más modernas tras la remodelación, contará con equipo de última generación y con tecnología de punta. Las autoridades explicaron que a través de pantallas, desde la estación de enfermería, el personal de la nueva unidad podrá monitorear en todo momento los signos vitales y otros parámetros fisiológicos de los bebés prematuros, con malformaciones y demás complicaciones de salud.

La edificación de la nueva y moderna unidad de atención es un proyecto que lidera la Secretaría de Salud (Sesal) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de 117 millones de lempiras. La empresa contratista confirmó que las obras del quinto nivel estarán al servicio de los recién nacidos en los primeros días del 2026; mientras que las de sexto piso se entregará antes del 15 de diciembre; una vez que concluyan las pruebas de funcionamiento en los sistemas de gases medicinales, eléctricos, hidrosanitario y aire acondicionado.

Con la puesta en marcha de las salas se ampliará el número de cupos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pasando de ocho a 18 pacientes, informaron las autoridades. Con la obra física también se han adquirido nuevos y modernos equipos médicos para dar una mejor atención a los pacientes recién nacidos, apuntaron los médico; dicho equipo ya se encuentra en el país.