Nueva sala neonatal en Juticalpa refuerza la atención a recién nacidos

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro inauguró una moderna Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General San Francisco de Juticalpa, Olancho, con el objetivo de mejorar la atención materno infantil en una de las regiones con mayores necesidades en salud del país. El proyecto requirió una inversión de más de 91 millones de lempiras y está equipado con tecnología de última generación. Según las autoridades hospitalarias, la sala tiene 134 dispositivos especializados, entre ellos 18 cunas térmicas, incubadoras de distintos tipos; abiertas, cerradas y de transporte; equipos de rayos X, ventiladores mecánicos y de alta frecuencia, monitores y bombas de infusión.

La nueva unidad permitirá que los recién nacidos en estado crítico reciban atención inmediata y adecuada, evitando en muchos casos los traslados hacia Tegucigalpa, lo que representaba un riesgo adicional para la vida de los pacientes más vulnerables. Médicos y personal sanitario recibieron capacitación para operar los equipos, lo que garantizará un servicio continuo y especializado. Durante la inauguración, Castro destacó que este tipo de proyectos marcan una diferencia en la vida de las familias hondureñas. "Y por qué no empezar con lo más valioso que son nuestros niños y nuestras niñas desde el primer día que abren sus ojos y que tengan un lugar digno como se lo merecen", expresó.