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UNAH lanza plataforma para digitalizar trámites académicos y administrativos

Entre los tramites que se pueden realizar destacan procesos de reconocimiento, incorporación y homologación de títulos obtenidos en instituciones nacionales y extranjeras.

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 13:16
UNAH lanza plataforma para digitalizar trámites académicos y administrativos

El rector de la UNAH y titular de la Dirección de Educación Superior, Odir Fernández, hizo el lanzamiento oficial de la plataforma ESDigital

 Foto: Cortesía (UNAH)

Tegucigalpa, Honduras.-La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como rectora de la educación superior en el país, lanzó la plataforma ESDigital, la cual moderniza y simplifica los trámites académicos y administrativos.

La nueva plataforma permitirá que los procesos que antes requirieron atención presencial puedan realizarse completamente en línea, con mayor agilidad, transparencia y accesibilidad para la ciudadanía.

Esta iniciativa representa uno de los avances más significativos en la modernización de los servicios que brinda la Dirección de Educación Superior (DES), fortaleciendo la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad en beneficio de millares de usuarios, señalan las autoridades.

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Indicaron que la plataforma automatiza y habilita completamente en línea los principales servicios académicos y legales relacionados con la gestión de títulos y certificaciones.

Entre los trámites disponibles destacan los procesos de reconocimiento, incorporación y homologación de títulos obtenidos en instituciones nacionales y extranjeras, así como la emisión de constancias, certificaciones y auténticas.

Odir Fernández, rector de la UNAH y presidente de la DES, manifestó que cada año son más de 20,000 títulos que se emiten, entre certificaciones y homologaciones, por lo que desde ahora el proceso se hará en línea.

"Todo ese tipo de legalizaciones se desarrollará mediante la plataforma; esto facilita los tiempos y fortalece la transparencia", dijo.

La digitalización de estos servicios permitirá a los usuarios realizar sus gestiones de manera más rápida, segura y eficiente, sin necesidad de desplazamientos innecesarios o extensos procesos burocráticos.

La plataforma se beneficiará especialmente a estudiantes hondureños que cursaron estudios en el extranjero, estudiantes y egresados ​​de otras instituciones de educación superior del país.

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Así como apoderados legales, representantes jurídicos y miembros de la comunidad universitaria que requieren documentación oficial para fines académicos o profesionales.

Las autoridades universitarias aseguran que este proyecto constituye un paso estratégico hacia la consolidación de una gobernanza digital moderna para la educación superior hondureña.

Agregan que la iniciativa responde a la visión institucional de promover servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles, alineados con las demandas de una sociedad cada vez más conectada.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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