Tres Salas de la CSJ cambian de coordinación para el ejercicio judicial 2026-2027

Tegucigalpa, Honduras.- Tres de las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevaron a cabo este día el cambio de coordinación, luego de que los magistrados que tenían esa jefatura cumplieran un año de rectoría. Se trata de la Sala Penal, Sala Civil y Sala Laboral-Contencioso Administrativo, las que a partir de hoy 17 de febrero de 2026, tendrán a un nuevo magistrado rectorando la actividad jurisdiccional de estas. En la Sala Civil, vacó en el cargo de coordinadora la magistrada Gaudy Alejandra Bustillo Martínez y, en su sustitución, llegará su homólogo, el magistrado Milton Danilo Jiménez Puerto, quien presidió esa Sala en el inicio del mandato de la actual CSJ.

La magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina dejó la rectoría de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo para que su compañero de carrera, Roy Pineda Castro, tomara posesión del cargo. Entre tanto, en la Sala Penal, cesará en el cargo de coordinador el magistrado Mario Rolando Díaz Flores y llegará a sustituirlo su par, el magistrado Walter Raúl Miranda Sabio.

La Constitucional

En la Sala Constitucional, el proceso de transición del mando temporal será distinto. El magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos le entregará a su semejante Francisca Villela Zavala, hasta el 22 de abril, fecha en la que cumplirá un año de funciones al frente de la Sala Constitucional.