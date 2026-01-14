Marlon Ochoa continúa asistiendo al CNE tras rumores de salida al extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- Lejos de las cámaras, las entrevistas y el clima mediático marcado por denuncias interpuestas previo a los comicios, el consejero Marlon Ochoa continúa desempeñando sus funciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la derrota electoral de su partido. Pese a que en redes sociales trascendió que varios funcionarios de Libertad y Refundación (Libre), entre ellos, Marlon Ochoa, estarían en proceso de solicitar visa mexicana, fuentes internas del órgano electoral confirmaron que el consejero ha asistido a laborar al organismo en los últimos días. Con un bajo perfil, Ochoa visita de manera esporádica su despacho, ahora casi sin personal, luego de que la mayoría de sus empleados fueran contratados bajo la modalidad temporal. Según fuentes consultadas, los contratos fueron extendidos únicamente por un mes más, es decir, hasta febrero.

"Solo él ha estado viniendo, pero hoy (miércoles 14 de enero) no vino", confirmó una fuente interna del CNE. El 11 de septiembre, una vez concluida en todas sus etapas el ciclo electoral, el consejero de línea oficialista asumirá por un año la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Será el único integrante del pleno que no presidirá ningún proceso electoral ni repetirá la titularidad del ente, previo a cesar en sus funciones conforme al orden de precedencia. El representante de Libre ante el CNE, quien se negó a firmar la declaratoria electoral de las elecciones generales, ha desempeñado durante sus dos años de gestión un rol conflictivo dentro del órgano. Por diferencias internas y siguiendo líneas partidarias, Ochoa paralizó desde el inicio la preparación de ambos comicios, provocando retrasos en los procesos y en el cronograma electoral.