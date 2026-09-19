Tomás Zambrano advierte a grupos criminales: “Les va a caer todo el peso de la ley”

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas a tres grupos criminales, informó este sábado 19 de septiembre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
“Ya se ha declarado a tres de esos grupos como tal y no damos los nombres porque no queremos que se den cuenta de que les va a caer todo el peso de la ley”, afirmó el titular del Poder Legislativo.
Según explicó, la declaratoria permitirá considerar como permanentes o en flagrancia los delitos cometidos por integrantes de estos grupos, lo que dará mayores facultades a los cuerpos de seguridad para actuar.
“Los delitos que cometen son de carácter permanente o permanecen en flagrancia; eso quiere decir que cualquier delito que cometan se puede considerar como tal en todo momento”, manifestó.
Respaldo a los cuerpos de seguridad
Zambrano aseguró que existe voluntad del Gobierno, el Congreso Nacional y los operadores de justicia para enfrentar la criminalidad y señaló que se buscará dotar a las instituciones de seguridad de recursos, equipo y personal.
“A la Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia, les damos y les estamos dando todas las herramientas y el respaldo necesario para brindarle seguridad al pueblo, porque eso es lo que pide la gente en todo momento”.
“No queremos a los militares en los cuarteles, nosotros los queremos ver dando seguridad a la gente en las calles, colonias y todos los rincones del país”, subrayó Zambrano.
Exigencias
Zambrano también aseguró que las autoridades deberán rendir cuentas sobre la aplicación de las medidas adoptadas.
“Vamos a exigir resultados, vamos a pedir cuentas para ver los avances, porque estas determinaciones se toman en favor del pueblo hondureño”.
“No es posible que en barrios, colonias, aldeas y caseríos estos grupos criminales le digan a la gente qué pueden decir, qué deben hacer, quién puede entrar y quién puede salir de sus comunidades”, sentenció Zambrano.
Finalmente, el dirigente indicó que no se considera necesario aplicar un estado de excepción, debido a que la declaratoria de grupos criminales como terroristas permitirá adoptar medidas adicionales contra estas organizaciones.