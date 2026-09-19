Tomás Zambrano advierte a grupos criminales: “Les va a caer todo el peso de la ley”

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas a tres grupos criminales, informó este sábado 19 de septiembre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

“Ya se ha declarado a tres de esos grupos como tal y no damos los nombres porque no queremos que se den cuenta de que les va a caer todo el peso de la ley”, afirmó el titular del Poder Legislativo.

Según explicó, la declaratoria permitirá considerar como permanentes o en flagrancia los delitos cometidos por integrantes de estos grupos, lo que dará mayores facultades a los cuerpos de seguridad para actuar.

“Los delitos que cometen son de carácter permanente o permanecen en flagrancia; eso quiere decir que cualquier delito que cometan se puede considerar como tal en todo momento”, manifestó.