“Tienen derecho a vivir en democracia”: Embajada de EE UU sobre el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.— La embajada de Estados Unidos (EE UU), en Honduras, respaldó el compromiso la Organización de los Estados Americanos (OEA) de asegurar un proceso electoral libre de fraude.
“Respaldamos el compromiso de la OEA de asegurar elecciones libres de fraude y cuyos resultados reflejen de manera creíble la voluntad del pueblo”, aseguró la embajada a través de su cuenta de X, antes Twitter.
En la misma publicación, envió un contundente mensaje al gobierno: “Los Estados Unidos de América considera que los ciudadanos de las Américas tienen derecho a vivir en democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”.
Cabe recordar que, el pasado martes —25 de noviembre— la OEA llevó a cabo una sesión extraordinaria con el propósito de analizar la situación de Honduras previo a las elecciones generales.
Durante la actividad participaron actores importantes como los embajadores de Argentina, Paraguay, Panamá, Uruguay y Ecuador.
La embajada destacó la participación del subsecretario de Estado, Christopher Landau y otros 19 países, quienes señalaron la importancia de garantizar unas elecciones “libres, justas y transparentes”.
.@WHAAsstSecty: Hoy en la @OAS_official, el @DeputySecState se unió a otros 19 países para destacar la importancia de garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Honduras, además de expresar su apoyo a la misión de observación electoral de la OEA. Los Estados Unidos... https://t.co/2f8eXRhNCm— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) November 26, 2025
“Hoy en la OEA el subsecretario de Estado se unió a otros 19 países para destacar la importancia de garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Honduras”, señaló la embajada.
Además, recordó que el subsecretario expresó “su apoyo a la misión de observación electoral de la OEA”.