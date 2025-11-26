“Tienen derecho a vivir en democracia”: Embajada de EE UU sobre el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.— La embajada de Estados Unidos (EE UU), en Honduras, respaldó el compromiso la Organización de los Estados Americanos (OEA) de asegurar un proceso electoral libre de fraude.

“Respaldamos el compromiso de la OEA de asegurar elecciones libres de fraude y cuyos resultados reflejen de manera creíble la voluntad del pueblo”, aseguró la embajada a través de su cuenta de X, antes Twitter.

En la misma publicación, envió un contundente mensaje al gobierno: “Los Estados Unidos de América considera que los ciudadanos de las Américas tienen derecho a vivir en democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”.