Sociedad civil hace llamado urgente a estar vigilantes del proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.— A dos semanas de celebrarse las elecciones generales en el país, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), hicieron un llamado urgente a los hondureños para estar vigilantes de los acontecimientos propios del proceso electoral. Estas dos entidades, que aglutinan a decenas de organizaciones de la sociedad civil, presentó un informe preelectoral en el que se detallan aspectos o puntos críticos que en la actualidad afectan la integridad del proceso electoral. El estudio analizó la coyuntura política actual, identificó los principales desafíos y riesgos electorales y propone estándares mínimos o líneas rojas innegociables con el fin de preservar la legitimidad de las elecciones generales.

Entre esos elementos críticos, la plataforma denominada Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25), señaló la crisis y conflictividad al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). También, lo que ellos consideran una justicia caracterizada por la judicialización indebida del proceso y que esto pone en riesgo la imparcialidad electoral. Otro de los componentes graves identificados por la OEH25, es la presencia del crimen organizado, el estado de excepción y actores con capacidad de coerción que pueden actuar como factor de condicionamiento o inhibición de la participación electoral, es decir, violencia electoral. El espacio cívico ha sido marcado por la criminalización de periodistas y líderes sociales de distintas procedencias, aspecto que limita la participación ciudadana. Y por último, el riesgo de una crisis electoral, que podría llevar a Honduras a enfrentar una crisis electoral similar a la de 2017.​​​

Signos de alarma

"Sin duda alguna es importante la observación electoral. Tenemos a la Misión de la Unión Europea aquí presente, viene una misión fuerte de la Organización de Estados Americanos con respaldo del gobierno de Estados Unidos; eso es muy relevante", destacó Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), miembro de la RDD. Hernández compartió que la ASJ tiene 50 acompañantes internacionales que vendrán para el día de las elecciones y los observadores nacionales que lograron inscribirse como parte de las redes de la sociedad civil. Aseguró que "la democracia está en riesgo desde hace ya bastante tiempo en Honduras. Sin embargo, no podemos desconocer que en este proceso electoral ha habido algunas acciones que son signos de alarma enorme y eso es lo que tenemos que defender y cuidar".

No lograron la meta

En relación con el enrolamiento de los observadores electorales nacionales, cuya meta era la inscripción de diez mil personas, la RDD logró enlistar a más de siete mil personas, las que estarán destacadas en gran parte de los centros de votación. "Ha habido un proceso de selección y de capacitación de los observadores; así que es un esfuerzo ciudadano, no partidario, que tiene las preocupaciones de todos los hondureños en cuanto al proceso electoral. Pedimos a los partidos políticos que ya dejen de hablar de fraude, porque nadie más que ellos son los que organizan y dirigen este proceso", puntualizó la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos. La excatedrática recordó que "desde el año de 1980 hemos tenido procesos electorales de manera consecutiva y cada proceso electoral debería de ser superior, en términos cualitativos, que los anteriores, sin embargo, estamos viendo retrocesos que preocupan, y esos retrocesos tienen que ver con la judicialización de los funcionarios y de sectores políticos de la oposición". Castellanos evidenció que el Partido Libertad y Refundación -que está gobernando- hace utilización de los órganos jurisdiccionales y que ha provocado alarma en la población, "lo que significa que en realidad sí hay riesgo de una contaminación, utilizando jurídicamente los espacios de poder para inhibir y para estropear el proceso electoral".

