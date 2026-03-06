  1. Inicio
  2. · Honduras

Sindicato de la UNAH se suma a impugnación contra reformas del reglamento de Inpreunah

En la sesión extraordinaria, la asamblea decidió impugnar las reformas que según ellos vulneran los derechos previsionales de los empleados de la máxima casa de estudios.

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 16:28
Sindicato de la UNAH se suma a impugnación contra reformas del reglamento de Inpreunah

Los afiliados al Sitraunah rechazaron las reformas al reglamento que fueron aprobadas por la junta directiva del Inpreunah.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Docentes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) intensificaron las acciones de rechazo a las reformas del reglamento del Instituto de Previsión Social de la UNAH (Inpreunah).

En los últimos días, representantes del claustro de profesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de impugnación contra las reformas que entraron en vigencia el 23 de enero de 2026.

A ese rechazo se sumó este viernes el Sindicato de trabajadores de la máxima casa de estudios (Sitraunah), quien durante la asamblea extraordinaria decidieron por unanimidad impugnar también las reformas al reglamento.

Reforma al Inpreunah garantiza estabilidad financiera, asegura su junta directiva

De acuerdo a la asamblea, las modificaciones al reglamento disminuyen derechos sociales, derechos humano y sobre todo no reconocer al Sitraunah como único representante de los trabajadores.

Los participantes en la asamblea aseguraron que los docentes, personal administrativo y trabajadores de servicios generales se mantienen unidos en la defensa de sus derechos laborales y previsionales.

En la reunión también se destacó la representación de cinco claustros docentes de la universidad, cuyos miembros respaldaron las acciones legales.

De acuerdo a análisis de catedráticos de Derecho, las reformas reducen la pensión por invalidez y vejez, mientras endurecen los requisitos para acceder a la pensión por viudez.

El análisis de los expertos indica que con la reforma el porcentaje de cálculo por año cotizado se reduce de 2.75% a 2.70%.

Empleados de la UNAH en contra de las reformas aprobada al reglamento del Inpreunah

Por su parte, las autoridades de la UNAH defienden las reformas y argumentan que la reforma responde a la necesidad de garantizar la estabilidad financiera y el equilibrio actuarial del Instituto en el tiempo.

Y de no haberse adoptado esas medidas, el fondo habría comenzado a agotar sus reservas a partir de 2027, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones con los afiliados actuales y futuros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias