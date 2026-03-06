Sindicato de la UNAH se suma a impugnación contra reformas del reglamento de Inpreunah

Tegucigalpa, Honduras.- Docentes y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) intensificaron las acciones de rechazo a las reformas del reglamento del Instituto de Previsión Social de la UNAH (Inpreunah). En los últimos días, representantes del claustro de profesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de impugnación contra las reformas que entraron en vigencia el 23 de enero de 2026. A ese rechazo se sumó este viernes el Sindicato de trabajadores de la máxima casa de estudios (Sitraunah), quien durante la asamblea extraordinaria decidieron por unanimidad impugnar también las reformas al reglamento.

De acuerdo a la asamblea, las modificaciones al reglamento disminuyen derechos sociales, derechos humano y sobre todo no reconocer al Sitraunah como único representante de los trabajadores. Los participantes en la asamblea aseguraron que los docentes, personal administrativo y trabajadores de servicios generales se mantienen unidos en la defensa de sus derechos laborales y previsionales. En la reunión también se destacó la representación de cinco claustros docentes de la universidad, cuyos miembros respaldaron las acciones legales. De acuerdo a análisis de catedráticos de Derecho, las reformas reducen la pensión por invalidez y vejez, mientras endurecen los requisitos para acceder a la pensión por viudez. El análisis de los expertos indica que con la reforma el porcentaje de cálculo por año cotizado se reduce de 2.75% a 2.70%.