Sectores sociales piden a Luis Redondo no boicotear a la Junta Nominadora

“Nosotros por nuestro lado, siendo responsables, desde que se hicieron las autopostulaciones empezamos a hacer las evaluaciones para cuando nos toque en enero. Yo tengo información de todos los que se postularon y no puedo decir cuántos son los señalados, lo que sí puedo asegurar es que por este CN no va a pasar ninguno que esté señalado”, advirtió Luis Redondo.

Asimismo, agregó que “va a ser en el momento que nos toque a nosotros ver a quiénes nos envían, para poder hacer lo necesario desde este Poder del Estado”.

Por su parte, Olban Valladares, miembro de la JN, manifestó que “a nosotros no nos sorprende eso, obviamente el presidente tendrá su listita, pero él todavía no sabe, no tiene ni idea ni nadie en el CN, ni nosotros en la Junta, quiénes son los que van a integrar la lista final, sería especular en este momento quiénes son los pueden o no pueden ser”.