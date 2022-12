CNA identificó actos de corrupción en 50 aspirantes a magistrados a la CSJ

c . El informe del CNA, que fue remitido en tiempo y forma a la Junta Nominadora (JN), se convierte en un valioso insumo al develar los vínculos familiares de aspirantes con narcotraficantes y políticos hondureños, así como lazos de consanguinidad y afinidad, aspectos que no deben ser eludidos si realmente se aspira a un sistema de justicia imparcial e independiente.

Las denuncias contra los postulantes a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), siguen ingresando al pleno de miembros de la Junta Nominadora de los máximos jueces y por ende algunos de los señalados han reaccionado a las “tachas” y denuncias.

Denunciado in extremis por la Coalición Contra la Impunidad Honduras (CCI), el excanciller de la República y aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Milton Danilo Jiménez Puerto respondió a las acusaciones interpuestas en su contra. “No conozco de qué exactamente me están acusando, por que no me han notificado nada”, expresó a EL HERALDO.

