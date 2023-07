Analizan residuos de vidrio molido en alimentación de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional

En una entrevista con el canal HCH, el vicecanciller Antonio García afirmó que Luis Redondo fue objeto de un atentado con el fin de asesinarlo.

“Cuando la noticia salió al aire uno piensa en el amigo, qué le pasó... Lo llamé por teléfono y no me contestó, pero logré hablar con su secretaria ejecutiva, su coordinadora del despacho y me confirmó que efectivamente hubo un intento de matarlo”, dijo García con el rostro visiblemente preocupado.

“Encontraron vidrio molido en la comida”, confirmó el vicecanciller hondureño acerca de la forma en la que se pretendió asesinar al jefe del Poder Legislativo. De momento se desconoce qué tipo de comida era, quién la preparó y cómo llegó a manos del político.