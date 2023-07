“Hubo un intento de matarlo”: Vicecanciller confirma atentado contra Luis Redondo, presidente del Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras varias horas de incertidumbre por la noticia de un supuesto atentado en contra de la vida del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y luego de que ninguna autoridad se pronunciara confirmando o descartando la situación, el vicecanciller Antonio García indicó que el hecho sí sucedió.

“Tony” García, dijo en entrevista con HCH que pudo confirmar el atentado tras hablar con la coordinadora del despacho de Redondo, quien le informó sobre lo sucedido y le aseguró que el diputado fue llevado a un centro asistencial.

“Cuando la noticia salió al aire uno piensa en el amigo, qué le pasó... Lo llamé por teléfono y no me contestó, pero logré hablar con su secretaria ejecutiva, su coordinadora del despacho y me confirmó que efectivamente hubo un intento de matarlo”, dijo García con el rostro visiblemente preocupado.