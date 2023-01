Luis Redondo justifica legalidad de su junta directiva y señala a Leonel Ayala por “actuar contra la ley”

El presidente del Congreso, además argumentó que el artículo 194 de la Constitución dice que “el 21 de enero se reunirán los diputados en juntas preparatorias y con la concurrencia de cinco personas por lo menos, se organizará la directiva provisional”, pero aseguró que Ayala, realizó actuaciones que no estuvieron apegadas a derecho, con el fin de darle el poder del hemiciclo al grupo propuesto por la diputada de Libre, Beatriz Valle, la cual fue la única moción escuchada por el funcionario de Gobernación.

En otro punto, dijo que Ayala intentó romper el orden constitucional al no respetar el procedimiento establecido en los artículos de la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y hasta acompañó su posición con videos y citas textuales de los artículos presuntamente violentados.

4. No se otorgó la palabra para que se presentaran otras mociones

2. No se dio lectura a la agenda del día

1. No comprobó el quórum correctamente

5. La única moción que impuso el exsecretario Ayala, violentando el procedimiento de ley, no se sometió a discusión, ni se debatió. No hubo orden en el pleno. No hubo votación.

6. El tipo de voto (de listado o firmas en papel) debe de ser aprobado previamente por el pleno de diputados, según el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y no se hizo así.

7. La única moción que se intentó imponer, violentando el procedimiento de ley, por el exsecretario Ayala, no se votó como ordena la ley.

“Esta sesión dirigida por el exsecretario Héctor Leonel Ayala, claramente fue nula, por violentar y no cumplirse el procedimiento legal para su celebración, pudiendo producir con ello una ruptura del orden constitucional”, justifica el documento emitido por Redondo.