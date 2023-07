Nacionalistas dudan de la veracidad del atentado contra Luis Redondo: “Nos genera suspicacia”

“Nos genera suspicacia y mucha preocupación lo que ocurrió con el Presidente del Congreso Nacional que camina con cinco guardaespaldas, cinco personas que lo acompañan, imagínese el odio hacia el presidente, no digamos a la oposición”, señaló la congresista.

“Eso es más falso que las historias de ‘Frijol el terrible’, será que ya le quedan los últimos días como presidente de facto porque ya lo quitarán. Luis Redondo deja de estar preparando estos show porque el pueblo hondureño no te cree!!”, escribió el parlamentario a través de su cuenta de Twitter.

“Tony” García, dijo en entrevista con HCH que pudo confirmar el atentado tras hablar con la coordinadora del despacho de Redondo, quien le informó sobre lo sucedido y le aseguró que el diputado fue llevado a un centro asistencial.

“Cuando la noticia salió al aire uno piensa en el amigo, qué le pasó... Lo llamé por teléfono y no me contestó, pero logré hablar con su secretaria ejecutiva, su coordinadora del despacho y me confirmó que efectivamente hubo un intento de matarlo”, dijo García con el rostro visiblemente preocupado.

El funcionario explicó que el atentado sucedió en horas de la noche del viernes, cuando Redondo se disponía a comer y notó que algo no estaba bien, por lo que alertó a las personas que estaban con él, quienes lo terminaron trasladando hacia un centro asistencial.