Pedro Barquero: “Gobierno debe modificar los mensajes equivocados contra la empresa privada”

“El presidente del Cohep lo que está diciendo es que aquí no hay de otra que esperar a que haya un cambio de gobierno y esperar que venga un gobierno que ayude a generar las fuentes de empleo que necesita el pueblo hondureño. El pueblo hondureño quiere trabajo”, dijo en el noticiero Hoy Mismo.

“Si este gobierno no recapacita y no cambia esos mensajes de odio en contra de la empresa privada, esas políticas negativas y no implementa políticas públicas que incentiven la inversión lo que vamos a seguir teniendo en el país es mucha más migración (hacia Estados Unidos) de la que teníamos antes”, agregó.