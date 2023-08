Salvador Nasralla: “Hemos conformado el bloque de oposición más fuerte en la historia de Honduras”

Salvador Nasralla también adelantó que en las próximas horas darán a conocer las primeras acciones que emprenderán como bloque opositor y reveló que estas se llevarían a cabo en el Congreso Nacional para que así “se conozca la potencia” que tiene la coalición.

“En las próximas horas se van a tomar algunas determinaciones que oportunamente van a conocer para que se den cuenta de la potencia que tiene esto, no solamente del PSH, Partido Nacional, Partido Liberal”, apuntó.

“Yo no sé qué tan fuerte sea el gobierno realmente como para que vaya a temblar. Es un gobierno débil porque no da trabajo, no da estudios, no da medicinas, no da placas, no da licencias para conducir, prácticamente es un gobierno ideológico que se basa en las ayudas que le pueda dar el Foro de Sao Paulo pero no toma las decisiones que prometimos en campaña cuando fuimos estafados por Mel Zelaya y su esposa Xiomara”, añadió.