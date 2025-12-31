Murió el periodista Selvin Pineda tras complicaciones de salud

San Pedro Sula, Honduras.- El reconocido periodista Selvin Pineda murió la madrugada de este 31 de diciembre en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
El comunicador habría sido ingresado al principal centro hospitalario de la zona norte del país por complicaciones de salud.
Pineda ingresó al hospital la noche del 30 de diciembre, pero su situación se agravó y falleció horas después.
Hace un año, el periodista había estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Catarino Rivas tras sufrir un coma diabético.
En reiteradas ocasiones, Selvin aseguraba que su vida era un milagro y agradecía a Dios y a todas las personas que lo apoyan en esa dura prueba.
Selvin nació en la Lima Corte. Tenía 52 años. Era padre de dos hijos: Selvin Asael y Keisi Mali Pineda Gutiérrez.
Se graduó de licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Por varios años fue miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Laboró en varios medios de comunicación en la zona norte del país como diario La Prensa, Abrienda Brecha, Canal Diez, Más Noticias, así como otros medios donde destacó por su profesionalismo.
La familia del comunicador afirmó que durante estos momentos difíciles cualquier ayuda que quieran ofrecer a la familia pueden hacerla al número de cuenta 751644321 de Bac a nombre de Selvin Pineda.