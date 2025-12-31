Murió el periodista Selvin Pineda tras complicaciones de salud

San Pedro Sula, Honduras.- El reconocido periodista Selvin Pineda murió la madrugada de este 31 de diciembre en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

El comunicador habría sido ingresado al principal centro hospitalario de la zona norte del país por complicaciones de salud.

Pineda ingresó al hospital la noche del 30 de diciembre, pero su situación se agravó y falleció horas después.

Hace un año, el periodista había estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Catarino Rivas tras sufrir un coma diabético.

En reiteradas ocasiones, Selvin aseguraba que su vida era un milagro y agradecía a Dios y a todas las personas que lo apoyan en esa dura prueba.