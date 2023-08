“Hay una amenaza de una dictadura de izquierda y no lo debemos permitir”: Romeo Vásquez tras conformar el Bloque Ciudadano de Oposición

“No se puede dejar que estas cosas sigan pasando en el país, no tenemos ninguna intención de desestabilizar el gobierno, pero sí hay que hacer oposición para exigirle que cumpla”, agregó.

Además, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que “hay una amenaza de una dictadura de izquierda, en el pasado teníamos una amenaza de una dictadura de derecha y yo nunca estuve a favor de eso, siempre luché contra eso, porque no me gustan las dictaduras, ni de izquierda de ni derecha, pero en este momento tenemos amenazada la libertad y casi casi una orientación a que se establezca una dictadura al estilo de Cuba y Venezuela y eso no lo debemos permitir los hondureños”.